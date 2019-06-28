"محلية النواب" تتفقد مشروع بشائر الخير ومحور المحمودية باﻹسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية؛ اليوم الجمعة، إن وفدًا برلمانيًا من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تفقد مشروعات بشاير الخير بجميع مراحله، وكذا مشروع محور المحمودية الجديد "شريان الأمل"، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام.

بدأت الجولة بتفقد مشروع التطوير الحضاري بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري (بشاير الخير 3 و 5 ) وتفقد تنفيذ إنشاء الكنيسة والمساجد والوحدات السكنية بالمرحلتين، والذي يجري فيها العمل على قدم وساق لإنجازها، وافتتاحها خلال الأشهر القادمة، كما تفقد الوفد البرلماني مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بشاير الخير (1 و 2).

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عقب ذلك تفقد الحضور مشروع تطوير محور المحمودية الجديد "شريان الأمل" بدءًا من منطقة كرموز غرب الإسكندرية ومرورا بالمنطقة التنموية به بمنطقة محرم بك، ثم تفقد أحد كباري المحور الذي يتم إنشاؤه بمنطقة سموحة خلف حدائق أنطونيادس، عقب ذلك المرور على المحور حتى منطقة العوايد شرق الإسكندرية وتفقد الأعمال التي تتم بالمنطقة.

وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بمشروعات بشاير الخير، وبالجدية والسرعة في نسبة تنفيذها، وأهدافها خاصة في تحقيق التنمية والقضاء علي العشوائيات، ورصد الوفد البرلماني ما تحقق من نسبة إنجاز في بشاير الخير 1 و 2، والحياة الكريمة التي تم توفيرها للمواطنين في مدينة سكنية متكاملة بها كل المقومات للحياة من وحدات سكنية ومدارس ومساجد وكنيسة وملاعب ومحلات وغيرها.

كما أشادوا بسرعة نسبة إنجاز مشروع محور المحودية الجديد والذي يتم الأعمال به بجهد وسرعة غير مسبوقة ، ليحدث نقلة نوعية هائلة في المرور والنقل بالإسكندرية.