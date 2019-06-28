"التموين": بدء صرف مقررات يوليو الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدأت في طرح مقررات يوليو المقبل في منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعيتي استعدادًا لبدء الصرف في الأول من يوليو الموافق الاثنين المقبل.

وأكد نادي -في تصريح لمصراوي- الجمعة، توافر السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، بالإضافة إلى توافر سلة سلعية أخرى لصرف سلع نقاط الخبز عن يونيو الجاري.