أخبار مصر | "الأوقاف" تترجم خطبة الجمعة إلى 17 لغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تترجم خطبة الجمعة إلى 17 لغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير" إلى سبع عشرة لغة إضافة إلى لغة الإشارة.

وأكدت الأوقاف أن ذلك يأتي في ضوء ما قررته الوزارة، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

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وقالت وزارة الأوقاف، إن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ولو خير بين 100 أمر لاختار الأيسر من المائة.

وأضافت في خطبة الجمعة بمسجد قايتباي بمحافظة الفيوم، أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن الفقه هو التشدد في الدين، لأنه للأسف الشديد ابتلينا بأناس يتشددون في الدين ويصدون الناس عن دينهم.

وأشارت إلى أن هؤلاء المتشددين صاروا يروجون بأن من يحسن التشدد والتحريم هو العالم الرباني ومن يحسن الفقه والمخارج والرخص هو المنافق الذي لا يستمع إليه، مع أن عالم الدين الحقيقي يتحرج من التحريم أكثر مما يتحرج من التيسير.