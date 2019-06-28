أخبار مصر | "الأوقاف" تعقد ندوة كبرى بعنوان "روح العمل الجماعي" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تعقد ندوة كبرى بعنوان "روح العمل الجماعي" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد المغفرة في سفنكس بمحافظة الجيزة، تحت عنوان "روح العمل الجماعي”، عقب صلاة المغرب غدا السبت.

ويحاضر في الندوة كلا من الدكتور أمين عبد الواجد أمين وكيل الوزارة بمديرية أوقاف الجيزة، والدكتور السيد مسعد السيد وكيل مديرية أوقاف الجيزة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن السماحة خلق أصيل في ديننا الحنيف وإن التيسير أصل، منوهًة بأن بعض الناس يفهم خطأ أن التيسير فرع عن الأصل، ولكنه ليس فرعًا وإنما هو أصل بنص القرآن الكريم.