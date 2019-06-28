أخبار مصر | قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر يحتل مركزا متقدما في تصنيف "شنغهاي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر يحتل مركزا متقدما في تصنيف "شنغهاي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتلت جامعة الأزهر ممثلة في قطاع الصيدلة، المركز 200-300 بين جامعات العالم في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلية والمركز الثاني على الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي للجامعات اعتمادا على التخصصات العلمية والبحثية وهو من التصنيفات الدولية المرموقة للعام الثاني على التوالي.

وقال الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف على القطاع الطبي والمستشفيات، إن هذا يأتي في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وأوضح أن تصنيف شنغهاي للجامعات يعتمد على عدد الأبحاث المنشورة في التخصص العلمي، ومؤشرات اقتباسها دوليا ومدى تأثيرها في مجالها البحثي الدولي، عدد الباحثين غير المصريين المشتركين في الأبحاث المنشورة دوليا، ونسبة الأبحاث المنشورة في المجلات الأعلى في معامل التأثير بجانب عدد الباحثين الحاصلين على جوائز أكاديمية في مجال التخصص.