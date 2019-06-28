أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح ألف مدرسة قرآنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح ألف مدرسة قرآنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف، احتفالية كبرى بأكاديمية الأوقاف غد السبت الحادية عشرة صباحا بمناسبة افتتاح ألف مدرسة قرآنية في أقل من عامين، وبحضور نخبة من مشاهير القراء وعلماء القراءات، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة ٦ أكتوبر.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لابد أن نحول السماحة إلى منهج حياة، في ظل حياة العنف التى تنتشر من حولنا.

وأضاف جمعة، في خطبته بمسجد قايتباي بمحافظة الفيوم، أن المسلم سهل والنبي يقول "من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار" منوها أن من تجاوز مع معسر تجاوز الله معه، وأن المؤمن ليس عبوسا ولا كئيبا ولا عيابا ولا شتاما ولا حاقدا.

وتابع: نحتاج لبشاشة الطبيب في وجه مرضاه وسماحة المعلم مع طلابه نحتاج أن تصبح السماحة والتيسير خلقا وحياة.