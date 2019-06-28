شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة المخرج الوحيد لأزمات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن المخرج الوحيد من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية كلها، هو التمسك وبإصرار بمشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، التي تقوم على المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

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وأضاف «موسى»، في بيان، أنه يجب على الشعوب أن تتجاوز بإرادة ووعي كاملين كل محاولات الارتداد للولاءات الدينية أو المذهبية أو الانتماءات الطائفية أو العرقية أو القبلية، من خلال سياسات تعليمية وإعلامية مجدية وهادفة وبرامج وطنية تثقيفية معدة بحرفية، من خلال خبراء وإعلام واعي لأهمية وخطورة دوره.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بالحضور الكلي للدولة في الشأن العام والتصدي بشدة، وحسم لكل محاولات جرح الوحدة الوطنية أو بث الكراهية أو الطائفية، التي تستهدف تمزيق النسيج الوطني وتقطيع أوصاله، وبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد.

وشدد موسى على أن تحالف «الأحزاب المصرية» يرى أن الأغلبية والمعارضة في أي نظام ديمقراطي قد تختلف في بعض من الأولويات أو في بعض من الآليات، ولكنها حتما لا تختلف أبدًا في الحفاظ على الدولة ودعم مؤسساتها وتقويتها والحفاظ على مصالحها الحيوية وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية.