شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف 45 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 3 عمال بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجمعة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية، عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1800 دينار أردني، أي ما يوازي 45 ألف جنيه تقريبًا.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان كلّف المكتب بمتابعة مستحقات العمال، الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، ما قام به في سبيل صرف هذه المستحقات، إذ أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة العمال «حمادة. ح»، و«بهاء.و»، و«حمادة.م.أ»، و«حجازي.ح»، وضد كفلائهم «خالد أ»، و«رحمه.أ» و«محمود.أ» و«ياسر.م» وتم إعطاءهم براءة ذمة وجوازات سفرهم.

كما تم حل مشكلة كل من «رجب.م» ضد الكفيل «هاني.م» وصرف 800 دينار ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، وصرف 500 دينار ما يعادل 12 ألفا و500 جنيه راتب تقاعد من تاريخ الوفاة ومصاريف الجنازة من تاريخ الوفاة ديسمبر 2018 لورثة المرحوم «نبيل.أ.ي»، ونفس المبلغ لورثة المرحوم «عاطف.ع.ي» من تاريخ الوفاة يونيو 2018.