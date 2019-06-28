شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوليو.. قبول دفعة جديدة بمدارس الفنية للتمريض للبنات بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، فتح باب القبول لدفعة جديدة بالمدارس الفنية للتمريض، وذلك للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الحديثة لهذا العام ٢٠١٨/٢٠١٩ بداية من أول يوليو المقبل.

وقال بيان للمديرية إن سحب الملفات والتقديم يبدأ من يوم الإثنين الأول من يوليو، ويستمر حتى الخميس 18 يوليو، بجميع مدارس التمريض على مستوى مراكز المحافظة، وهي ١٩ مدرسة للبنات فقط طبقا للتوزيع الجغرافي.

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وأكدت المديرية أنه لا يتم قبول الملفات قبل ولا بعد الموعد المحدد للتقديم، ويتم سحب الملفات من المدارس مباشرة، ما عدا مدرسة البنات بجمصة يتم سحب الملف من إدارة التدريب بشارع جيهان، وقيمة ملف التقديم 50 جنيها فقط، والقبول بالمدارس للمجاميع الأعلى ولمن تنطبق عليهم الشروط.

وشدد البيان على أن مدارس التمريض مجانية ولا يتم قبول تبرعات من أي نوع. وحذرت من دفع أي مبالغ بخلاف قيمة الملف.

كما أشار البيان إلى أن القبول بالمدارس للأعلى درجات فى الشهادة الإعدادية للمتقدمين بكل مدرسة ولا يوجد استثناءات.