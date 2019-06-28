شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن انكسار الموجة الحارة حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد، خلال الأيام القادمة، انكسار الموجة الحارة، حيث انخفضت درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بمعدل ثلاث درجات عن الخميس.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

Advertisements

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «25- 36»، الإسكندرية «25 – 31»، قنا «28 – 40»، الأقصر «28– 41»، أسوان «30 – 41».

أما الأحد، فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «30- 23»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «31 – 23» والوجه البحري والقاهرة «36 – 25» وجنوب سيناء والغردقة «39 – 29» وشمال الصعيد «37 – 26» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «40 – 29».

ويوم الاثنين، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «30- 23»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «30 – 23» والوجه البحري والقاهرة «36 – 25» وجنوب سيناء والغردقة «36 – 29» وشمال الصعيد «38 – 26» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «41 – 29».