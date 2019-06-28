ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم في قضايا مباني بغرامات مالية مستحقة تجاوزت الـ 2,5 مليون جنيه.

البداية عندما تمكنت، وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط، مقاول 53 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام غرامات "مباني" والمقضي فيهم بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و250 ألف جنيه.

كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط، مقاول 44 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام غرامات "مباني" والمقضي فيهم بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و350 ألف جنيه، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمان وباشرت النيابة التحقيق.