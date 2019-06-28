القبض على عنصر إجرامي بحوزته هيروين بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن القبض على أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والأفيون.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط عاطل مقيم بالقصاصين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات"، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية وبحوزته (150 جرام لمخدر الحشيش، 50 جرام لمخدر الأفيون، هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.