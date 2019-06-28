10 وقائع تقود الأمن العام لضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في سرقة بطاريات السيارات والدراجات النارية . وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا قيام (3عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية ") - مقيمين بناحية عزبة شاهين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات والدراجات النارية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث بدائرة القسم ومركزي شرطة "المنيا - سمالوط غرب"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "ميكانيكي- سيئ النية مقيم ببندر المنيا" ، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات. جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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