المعاينة الأولية في حريق سنتر الهرم: ماس كهربائي السبب والنيران التهمت 3 سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، بندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لفحص حريق التهم سنتر الهرم الدولي صباح اليوم الجمعة؛ لفحص الحريق، وتحديد بدايته ونهايته وأسباب حدوثه.

المعاينة الأولية، رجحت أن حدوث ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران، داخل معرض ومدينة ملاهي وسنتر في شارع العريش، المتفرع من شارع الهرم، كما طلبت النيابة حصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، ما أسفر عن تفحم 3 سيارات، وتتمركز 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات للتبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في مدينة ملاهي وسنتر على مساحة 300 متر في شارع العريش، المتفرع من شارع الهرم، دون إصابات، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، وانتقل رجال المرور، وتم فرض كردون أمني لمنع وصول الحريق للأماكن المجاورة.