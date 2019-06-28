الأموال العامة: ضبط مندوب مبيعات اختلس مليون جنيه من شركة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، الجمعة، القبض على مندوب مبيعات بإحدى الشركات لقيامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من أموال الشركة، تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من مدير عام بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية "شركة مساهمة مصرية" وأموالها مال عام، مقرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بقيام مندوب مبيعات بذات الشركة باختلاس مبلغ مليون و176 ألف و340 جنيه قيمة البضائع المسلمة إليه من منتجات الشركة، لتوزيعها على العملاء بمحافظة المنوفية، وعدم توزيع تلك البضائع على عملاء الشركة، واستيلاءه عليها وبيعها لعملاء آخرين غير معتمدين لدى الشركة، واختلاس قيمة تلك البضائع وعدم رده قيمتها، مما أضر بأموال الشركة.

بإجراء التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، تبين صحة الواقعة وتم الحصول على المستندات المؤيدة لها، وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.