ضبط موظف في بنك أجنبي حاول تهريب 24 عملة أثرية بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة مباحث مطار برج العرب، من ضبط أحد الركاب (موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصري، ويحمل جنسية دولة أجنبية، 42 سنة)، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى دولة أوروبية، وبحوزته 24 قطعة عملة معدنية مختلفة الأحجام، يشتبه في أثريتها، داخل حقيبة يده.
وبعرض المضبوطات على لجنة وحدة الآثار بالمطار، أفادت بأن جميعها أثرية، وترجع إلى عصور مختلفةـ وتخضع لقانون حماية الآثار.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.
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