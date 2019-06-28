ضبط شاب حاول السفر بجواز سفر شقيقه مستغلاً وجه الشبه بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص حاول السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة، مستخدماً جواز السفر الخاص بشقيقه، مستغلاً وجه الشبه بينهما.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنب اعتزام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع - بمديرية أمن المنوفية) بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة، باستخدام جواز السفر، وبطاقة الإقامة وتصريح السفر الخاصين بشقيقه، مستغلاً الشبه بينه وبين شقيقه المقيم بتلك الدولة والمتواجد حالياً داخل البلاد، وأنه في طريقه للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبحوزته (جواز السفر الخاص بشقيقه - بطاقة الإقامة داخل ذات الدولة - تصريح السفر الخاص بشقيقه - مبالغ مالية قدرها 700 جنيه- 20 يورو - تليفون محمول".

باستدعاء شقيقه، اعترف بالواقعة، وأضاف أنه عقب دخول شقيقه إلى تلك الدولة كان من المقرر قيامه بإرسال بطاقة الإقامة وتصريح السفر له، وأنه قام بتحرير محضر بفقد جواز السفر، حتى يتمكن من استخراج جواز جديد لا يحمل ثمة أختام وصول أو مغادرة، حتى يتلافى استخدام شقيقه للجواز وخروجه من البلاد به، وحمله لخاتم مغادرة من مطار القاهرة، وضبط بحوزة الأخير مبلغ قدره (150يورو ، هاتف محمول"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية