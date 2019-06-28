هيئة المساحة: حصر عدد المتضررين وتحديد قيمة تعويضات أهالي ماسبيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس علي المنوفي رئيس هيئة المساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية، إن الهيئة تنسق آليات عمل نزع ملكية مثلث ماسبيرو، بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن هيئة المساحة هى الجهة المنوط بها تحديد قيمة التعويض للأهالي المتضررين.

وأوضح رئيس هيئة المساحة في تصريح لمصراوي اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس الهيئة ومدير عام المساحة بالقاهرة ومدير الشؤون القانونية لتنفذ قوانين نزع الملكية، مشيرًا إلى أنه ترأس اجتماع أمس لوضع خطط نزع الملكية، سواء كانت لجهة أو للأفراد، ويتم حاليًا حصر عدد المتضررين وتحديد قيمة التعويضات المقررة طبقًا للإجراءت القانونية.

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وتابع :"حتى الآن لم يتم تحديد قيمة التعويضات، إلا عقب اجتماع الهيئة مع وزارة الإسكان الأسبوع المقبل، وتبلغ خطة التطوير التي تتبنها الدولة 40 فدانًا على الأقل".

وأشار إلى أن دور هيئة المساحة، هو عمليات الرفع المساحي للمشروعات، وتوثيق أملاك الدولة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة.

وتبلغ مساحة مشروع مثلث ماسبيرو 74 فدانا، تضم مسجد أبو العلا ومبنى وزارة الخارجية ومبنى مثلث ماسبيرو، ومترو الأنفاق والقنصلية الإيطالية ومخطط التطوير يضم فقط نحو 40 فدانا، الدولة تمتلك 10% فقط من المساحة و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.