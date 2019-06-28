طلب إحاطة في البرلمان بشأن أسعار الطيران الداخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة السياحة، ووزير الطيران المدني، بشأن أسعار تذاكر الطيران الداخلي.
وأوضح فواد -بحسب بيان اليوم الجمعة- أن هناك العديد من السائحين يعانون من أسعار تذاكر الطيران الدولي، الأمر الذي نجم عنه إحجام العديد منهم عن السياحة الداخلية، وتفضيل السياحة الخارجية والأوروبية بسبب هذا الارتفاع المبالغ فيه في تكلفة تذاكر الطيران.
وأضاف أن هناك العديد من المساعي الحميدة للدولة، لإعادة تنشيط السياحة في مصر مرة أخرى، و إعادتها إلى سابق عهدها ، مما يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون لحل كافة المشكلات، التي تعيق حركة السياحة في مصر، وذلك نظرا لأهمية السياحة الداخلية ودورها البارز، الذي لعبته الفترة الماضية، ودعمها للسياحة المصرية أثناء الأزمات التي شهدتها.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
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