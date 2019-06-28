تصنيع وتأهيل 190 جرارًا.. تفاصيل زيارة وزير النقل لمصنع "بومبارديه" الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

زار وزير النقل، شركة بومبارديه العالمية ومصنع جرارات التابع للشركة بمدينة كاسل الألمانية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، أطلع الوزير خلال جولته بالمصنع على مراحل وخطوط الانتاج المختلفة الخاصة بالجرارات التي تعتبر من أفضل الجرارات على مستوى العالم واستمع إلى شرح من مدير المصنع عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة وعن الأساليب المختلفة للصيانة والتي تساهم في إطالة عمر الجرارات.

وعقد الوزير اجتماعا موسعًا مع مسئولي شركة بومبارديه، وناقش الجانبان التعاون المشترك عن طريق توريد وتصنيع جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات "الهنشل" العاملة ضمن الأسطول الحالي لسكك حديد مصر.

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وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أن استحواذ شركة بومبارديه على شركة "هنشل" التي وردت لمصر من قبل أفضل الجرارات التي تعمل حاليا بسكك حديد مصر يدفع المباحثات إلى مراحل متقدمة.

وأعرب مسئولو بومبارديه عن استعداد الشركة لمساعدة مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة وكذلك إعادة تأهيل الجرارات الحالية.

واتفق الجانبان على تقديم بومبارديه خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد بمصر.

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