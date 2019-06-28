محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الصندوق سدد ثمن إنشاء تمثال الدكتور مجدي يعقوب بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن دور الصندوق يتوقف على سداد تكلفة تصميمه فقط.
كان محافظ أسوان طلب من وزيرة الثقافة، التكفل بإنشاء تمثال للدكتور مجدي يعقوب في أحد ميادين أسوان نظير ما قدمه من خدمات جليلة للطب في المحافظة، بعد إنشائه مركزه الشهير للقلب.
وأضاف "عبدالوهاب" في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أنه لا يعرف آخر تفاصيل تصميم التمثال؛ لأن دورنا انتهى عند تسديد ثمنه، مشيرًا إلى أن معلوماته الشخصية تشير إلى أن النحات المكلف بتصميمه انتهى منه تقريبًا، ويتبقى بعض التشطيبات النهائية البسيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"الثقافة": سددنا ثمن تمثال مجدي يعقوب.. ولا نعرف تفاصيل تصميمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.