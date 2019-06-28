مسؤول بـ"الثقافة": سددنا ثمن تمثال مجدي يعقوب.. ولا نعرف تفاصيل تصميمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الصندوق سدد ثمن إنشاء تمثال الدكتور مجدي يعقوب بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن دور الصندوق يتوقف على سداد تكلفة تصميمه فقط.

كان محافظ أسوان طلب من وزيرة الثقافة، التكفل بإنشاء تمثال للدكتور مجدي يعقوب في أحد ميادين أسوان نظير ما قدمه من خدمات جليلة للطب في المحافظة، بعد إنشائه مركزه الشهير للقلب.

وأضاف "عبدالوهاب" في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أنه لا يعرف آخر تفاصيل تصميم التمثال؛ لأن دورنا انتهى عند تسديد ثمنه، مشيرًا إلى أن معلوماته الشخصية تشير إلى أن النحات المكلف بتصميمه انتهى منه تقريبًا، ويتبقى بعض التشطيبات النهائية البسيطة.