برلماني: مصر أصبحت قبلة المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن الاستثمارات الخارجية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت مصر قبلة للمستثمرين، وذلك لما تقوم به القايدة السياسية من جولات مكوكية، بالإضافة لحزمة التشريعات التى شهدناها على أرض الواقع تسهل الاستثمار وتذلل العقبات امام المستثمرين الجادين إلى جانب تمتع مصر بالأمن والأمان وهما ما يبحث عنه كل مستثمر فى أى دولة.

وأضاف نصر الدين، فى بيان اليوم الجمعة، أنه زار مؤخرا البرلمان الكينى، والتقى رئيس البرلمان هناك، وعقد لقاء مطول وجولة كاملة فى أروقة البرلمان الكينى تم خلالها استعراض مشاعر التقارب والإخوة بين الشعبين المصرى والكينى، وأن هناك رغبة شديدة فى الاستثمار المتبادل بين البلدين، حيث التقى أيضا رؤساء إحدى الشركات التى تهدف لخلق أرضية تمكن المنتجات والشركات والمؤسسات المصرية من الاستحواذ على حصة سوقية من السوق الشرق أفريقية في أكثر من مجال وعلى أكثر من مستوى، خاصة وأنها متعددة الأنشطة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع شرق أفريقيا من خلال نقطة مركزية وهي كينيا بما يسمح بالتوسع لاحقا إلى كافة دول شرق أفريقيا.

وأشار إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى إلى العودة إلى أفريقيا من جديد، من خلال الاستثمار وخاصة فى كينيا لكي تكون مركزا للانطلاق إلى أفريقيا.