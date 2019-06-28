جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أنتيكات وساعات فاخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين محاولة تهريب عدد من الأنتيكات والساعات الفضية المطعمة بالأحجار الكريمة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من فرنسا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 130 قطعة من الأنتيكات والساعات الفضية القديمة وأدوات تدخين من العاج والأبنوس والأحجار الكريمة .
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات.
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