قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الـ 49.. الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تحتفل قوات الدفاع الجوى يوم الأحد المقبل، بعيدها التاسع والأربعين والذي يوافق يوم الـ30 من يونيو من كل عام.

وأكد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا في العالم.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوى احتفالاً بمرور 49 عاماً على بناء حائط الصواريخ عام 1970 والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي.

وشدد على أن رجال قوات الدفاع الجوي ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أي تهديدات أو تحديات.

ووجه قائد قوات الدفاع الجوي التحية لرجال القوات المرابطين في مواقعهم يواصلون الليل والنهار سلما وحربا، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على معداتهم، مجددين العهد أن يظلوا دوما جنوداً أوفياء لوطنهم مضحين بكل غال ونفيس يحفظون للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر ‏درعاً لأمتنا العربية.