وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد "خوند أصلباي" بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

افتتح وزيرا الآثار والأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جامع خوند أصلباي والشهير بمسجد قايتباى بمدينة الفيوم، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وأقيمت في المسجد شعائر صلاة الجمعة، بحضور النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وبعد إقامة شعائر صلاة الجمعة، قال وزير الآثار، إن أعمال الترميم أظهرت جمال المنبر والمحراب وروعة زخارفهما، وناشد أهالي الفيوم بالحفاظ على المسجد لقيمته الدينية ولكن أيضا لقيمته الأثرية فهو أحد أوجه تراث مصر الحضاري وتاريخ الفيوم.

من جانبه قال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم، إن أعمال الترميم الإنشائي للمسجد تضمنت حقن أساسات المسجد والأعمدة الحاملة للعقود، و تسوية مناسيب الأرضيات، وإزالة طبقات البلاط المتهالكة وحقن الحوائط بمواد عازلة للرطوبة.

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وأضاف "سنبل"، أن أعمال الترميم الدقيق شملت، الكشف عن العناصر الزخرفية أسفل طبقات الطلاء الحديثة وإعادة أحيائها وابراز تفاصيل الوان العناصر الخشبية بالمسجد من الشبابيك و الابواب و الأربطة الخشبية والمنبر و كرسي المقرئ و دكة المبلغ، كما تم تنظيف الأعمدة الرخامية، وتذهيب العناصر الزخرفية بالمحراب وإعاده أحياء الوانه، بالإضافة إلى عمل سور من الحديد حول المسجد لحماية واجهاته.

واضاف إبراهيم رجب مدير عام آثار الفيوم، أن مسجد خواند اصلباى أنشأته زوجة السلطان قايتباى في عهد ابنها السلطان ناصر محمد ابن قايتباى عام (903-905ه/ 1497-1499) ويقع في أقصى الطرف الشمالي في القسم الغربي من مدينة الفيوم، ويحده من الجهة الجنوبية الغربية شارع سوق الصوف ومن الجهه الشمالية الغربية شارع المدينة الرئيسي الواقع على الضفة الغربية لبحر يوسف، وقد سجل المسجد كأثر بقرار وزاري رقم 10357 لسنة 1951م.

يتميز المسجد بوجود بعض الأشرطة الكتابية التي تتضمن نصوص قرآنية ونصوص كتابية إنشائية بتاريخ إنشاء المسجد وهي منفذة باللون الذهبي وبعضها بالأصفر والأحمر.

ويعتبر منبر المسجد فريد من نوعه حيث زين بسن الفيل المستورد، ويتكون من صدر أوسط يغلق عليه باب المقدم ويتقدمة مرتبه خشبية تؤدي إلى السلم الخشبي في نهايته جلسة الخطيب.

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