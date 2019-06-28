أخبار مصر | "فهمي": كلية الدفاع الجوي تشمل تأهيل طلبة من الدول العربية والأفريقية الصديقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فهمي": كلية الدفاع الجوي تشمل تأهيل طلبة من الدول العربية والأفريقية الصديقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد قوات الدفاع الجوي، إن كلية الدفاع الجوى تعتبر من أعرق الكليات العسكرية على مستوى الشرق الأوسط ولا يقتصر دورها على تخريج ضباط الدفاع الجوى المصريين فقط بل يمتد هذا الدور ليشمل تأهيل طلبة من الدول العربية والأفريقية الصديقة.

وتابع خلال لقائه بالمحررين العسكريين، قائلاً: "نظراً لما يمثلة دور كلية الدفاع الجوى المؤثر على قوات الدفاع الجوى والتى تتعامل دائماًمع أسلحة ومعدات ذات تقنية عالية وأسعار باهظة فإننا نعمل على تطوير الكلية من خلال مسارين الأول تطوير العملية التدريبة وذلك بالمراجعة المستمرة للمناهج الدراسية بالكلية وتطويعها طبقاً لإحتياجات ومطالب وحدات الدفاع الجوى والخبرات المكتسبة من الأعوام السابقة بالإضافة إلى إنتقاء هيئة التدريس من أكفأ الضباط والأساتذة المدنيين فى المجالات المختلفة، والثاني تزويد الكلية بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال التدريب العملي وفي هذا المجال فقد تم تزويد الكلية بفصول تعليمية لجميع أنواع معدات الدفاع الجوى مزودة بمحاكيات للتدريب على تنفيذ الإشتباكات مع الأهداف الجوية".

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي: "كذا تم تجهيز الفصول والقاعات الدراسية بدوائر تليفزيونية مغلقة وشاشات عرض حديثة وتم تحديث وتطوير المعامل الهندسية بالكلية فضلاً عن تنفيذ معسكرات تدريب مركز لطلاب السنة النهائية للمشاركة فى الرمايات الحقيقية لأسلحة الدفاع الجوى بمركز التدريب التكتيكي لقوات الدفاع الجوي".