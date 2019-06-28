أخبار مصر | الفريق علي فهمي: تحديث أنظمة الدفاع الجوي مع مراعاة تنوع مصادر السلاح وفق أسس علمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق علي فهمي: تحديث أنظمة الدفاع الجوي مع مراعاة تنوع مصادر السلاح وفق أسس علمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، أن قوات الدفاع الجوي تحرص على امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية التي تمكنها من آداء مهامها بكفاءة عالية من خلال تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوى مع مراعاة تنوع مصادر السلاح طبقاً لأسس علميه يتم إتباعها فى القوات المسلحة بالاستفادة من التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة بمجالاته المختلفة من خلال التعاون فى تنفيذ التدريبات المشتركة مثل التدريب المصرى الأمريكى المشترك ( النجم الساطع ) ، التدريب اليونانى المشترك ( ميدوزا - 8 ) ( اليونان) ، التدريب البحرى المصرى / الفرنسى المشترك ( كليوباترا -2019)، التدريب المصرى الأردنى المشترك (العقبة -5) ( الأردن ) لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط وإدارة العمليات فى هذه الدول ونظرا للدور الرائد لقوات الدفاع الجوى المصرى على المستوى الإقليمى والعالمى تسعى عدد من الدول لزيادة محاور التعاون فى كافة المجالات التدريب، التطوير، والتحديث معنا مثل جمهورية باكستان ، مملكة البحرين ويتم التحرك فى هذه المسارات.

وتابع قائد الدفاع الجوي، أنه يجري التعاون في تأهيل مقاتلي قوات الدفاع الجوى من القادة والضباط من خلال إيفاد عدد من ضباط الدفاع الجوى المصرى المتميزين للتأهيل بالعلوم العسكرية الحديثة بالمعاهد العسكرية المتميزة بالدول الشقيقة والصديقة ،كما يتم تأهيل ضباط الدفاع الجوى لعدد من الدول بالمنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوى المصرية وبما يساهم فى تبادل الخبرات والإعداد المتميز للفرد المقاتل .

وأضاف أن يجري التعاون فى تطوير وتحديث الأسلحة والمعدات بما يحقق تنمية القدرات القتالية للقوات وإجراء أعمال التطوير والتحديث الذى تتطلبه منظومة الدفاع الجوى المصرى طبقاً لعقيدة القتال المصرية بالإضافة إلى أعمال العمرات وإطالة أعمار المعدات الموجودة بالخدمة حالياً فى خطة محددة ومستمرة .