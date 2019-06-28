أخبار مصر | قائد "الدفاع الجوي": منظومتنا قادرة على تدمير العدو بوسائل تنتشر في كافة ربوع الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد "الدفاع الجوي": منظومتنا قادرة على تدمير العدو بوسائل تنتشر في كافة ربوع الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد قوات الدفاع الجوي الفريق علي فهمي خلال الاحتفال بعيد قوات الدفاع الجوي، إن منظومة الدفاع الجوى تتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على كافة المستويات من اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر في كافة ربوع الدولة طبقاً لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوي عنها.

وتابع قائد قوات الدفاع الجوي، قائلاً "يتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى إشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والانذار بالاضافة الى عناصر المراقبة الجوية وعناصر ايجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية".

وأضاف الفريق علي فهمي، يتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنه، يتحقق بناء منظومة الدفاع الجوى من خلال توازن جميع عناصر المنظومة وفاعليتها وقدرتها على مجابهة العدو الجوى بالإضافة إلى التكامل.

وبين عناصر المنظومة والتي تشمل التكامل الأفقى ويتحقق بضرورة توافر جميع العناصر والأنظمة الأساسية للمنظومة ، والتكامل الرأسى ويتحقق بتوافر أنظمة تسليح متنوعة داخل العنصر الواحد .