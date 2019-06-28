أخبار مصر | قائد قوات الدفاع الجوي: نُولي اهتماما كاملا برفع الروح المعنوية للمقاتلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد قوات الدفاع الجوي: نُولي اهتماما كاملا برفع الروح المعنوية للمقاتلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، أن قيادة قوات الدفاع الجوي تولي الاهتمام الكامل لرفع الروح المعنوية لمقاتلي الدفاع الجوي في جميع مواقعه المنتشرة على كافة ربوع الوطن وتوفير سبل الإعاشة الكريمة، وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء الحضارية للوحدات المقاتلة الميسات المتطورة ومجمعات الخدمات المتكاملة للترفيه عن الضباط وضباط الصف والجنود إلى جانب الرعاية الصحية التي تقدمها جميع مستشفيات القوات المسلحة لرجال قوات الدفاع الجوي، وكذا تنظيم رحلات الحج والعمرة وكذلك توفير أماكن متميزة لضباط الصف وعائلاتهم بمصايف ونوادي 6 أكتوبر للقوات المسلحة.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي، في تصريحات له بمناسبة العيد التاسع والأربعين لقوات الدفاع الجوي، إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة

العامة للقوات المسلحة ‏بالاهتمام بالرعاية الاجتماعية للحفاظ على الحالة المعنوية ‏العالية لمقاتليها وأسرهم، تحرص قيادة قوات الدفاع الجوى على التحديث والتطوير المستمر للمنشأت والخدمات بدور الدفاع الجوي في (القاهرة، الإسكندرية، مطروح)، كما تم استكمال منشآت ‏القرية الرياضية، لقوات الدفاع الجوي بافتتاح ‏الفندق الجديد وحمام سباحة أوليمبي وبما يساهم فى دعم ‏المنشآت الرياضية الأولمبية بجمهورية مصر العربية ومخطط الانتهاء قريبا من إنشاء المرحلة الأولى لدار الدفاع الجوي بالعاصمة الإدارية الجديدة ذلك الصرح الذى يعتبر قيمة مضافة لدور ونوادي القوات المسلحة.