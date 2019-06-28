أخبار مصر | قائد قوات الدفاع الجوي: نحرص على المشاركة في مسابقات المباريات الحربية والتي تمثل محاكاة حقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد قوات الدفاع الجوي: نحرص على المشاركة في مسابقات المباريات الحربية والتي تمثل محاكاة حقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن قيادة قوات الدفاع الجوي، تحرص على المشاركة في مسابقات المباريات الحربية والتى تمثل محاكاة حقيقية للحرب لإعطاء الثقة لمقاتليها فى ظل مشاركة أقوى دول العالم التى تمتلك منظومات دفاع جوي متقدمة والتي تتمثل في دولة (الصين/ روسيا / بيلاروسيا / أوزباكستان / باكستان/ فنزويلا)، قائلاً "كانت مسئولية كبيرة خاصة أن العالم سوف يحدد استعدادنا القتالى وقدرتنا على حماية سماء مصر من خلال أدائنا في هذه المسابقة ومن هنا كان الحافز الحقيقي للتدريب الجاد".

وأضاف في تصريحات له بمناسبة العيد التاسع والأربعين لقوات الدفاع الجوي، أنه في البداية تم انتقاء عدد من الضباط والدرجات الأخرى الحاصلين على مراكز متقدمة فى فرق مكافحة الإرهاب الدولي والقتال المتلاحم ورماية الصواريخ المحمولة على الكتف لدخول معسكر إعداد

لمدة ستة أشهر فى مركز التدريب التكتيكى لقوات الدفاع الجوى وبعد تدريب لمدة ثلاثة أشهر تم تصفية المتسابقين وإختيار أحسن (18) مقاتل لدخول المسابقة، وتم التدريب يومياً على رفع معدل اللياقة البدنية واجتياز ميدان الموانع الذي تم إنشاءه بنفس مواصفات الميدان المقام عليه المسابقة بالصين وتم إستكمال مرحلة التدريب على الرماية بالصواريخ المحمولة على الكتف عن طريق إستخدام مقلدات الصواريخ فى معهد الدفاع الجوي بالإسكندرية، ثم التدريب على مرحلة تنفيذ الرماية الفعلية بالأسلحة الصغيرة والصواريخ المحمولة على الكتف فى ميدان الرماية بمركز التدريب التكتيكي للدفاع الجوي، والتي كانت من أهم أسباب تحقيق أعلى النتائج في الرماية الحقيقية.

وأضاف الفريق علي فهمي، أن فريق الدفاع الجوي، استطاع الحصول على المركز الثانى على مستوى العالم بعد الدولة المنظمة (الصين) وكان آداء الفريق المصرى مبهر ومتميز بشهادة جميع القادة والفرق المشاركة في المسابقة وقد انتشر على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تسجيل فيديو لإصابة رماية صاروخ محمول على الكتف على هدف صاروخى مبتعد وتم تدميره بدقة متناهية، وقد سجلت تلك الرماية فى أرشيف المسابقة على اعتبار أنه تدمير مثالي لم يسبق حدوثه (رقم قياسي) والذي اعتبره تكليلاً لجهود قيادة الدفاع الجوي للارتقاء بمستوى الفرد المقاتل.