أخبار مصر | تعرف على تاريخ "خوند أصلباي"... جامع أم السلطان عمره 500 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ "خوند أصلباي"... جامع أم السلطان عمره 500 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم رجب، مدير عام أثار الفيوم، إن جامع خوند أصلباي أنشأته خوند زوجة السلطان قايتباى في عهد ابنها السلطان الناصر محمد ابن السلطان قايتباى عام (903-905ه/ 1497-1499) وهو يقع في أقصى الطرف الشمالي في القسم الغربي من مدينة الفيوم، ويحده من الجهه الجنوبية الغربية شارع سوق الصوف ومن الجهه الشمالية الغربية شارع المدينة الرئيسي الواقع على الضفة الغربية لبحر يوسف.

وأضاف أن المسجد سُجل كأثر بقرار وزاري رقم 10357 لسنة 1951م، وكان المسجد يتبع في تخطيطة النظام التقليدي القديم للمساجد أي انه كان مشيد على نسق المساجد الجامعة، المكون من صحن أوسط محاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة، إلا أن الجزء الشمالي منه تهدم وتمت بعض الإضافات المعمارية الداخلية له، وأصبح يتكون من مجاز قاطع على جانبيها رواقين أكبرهما رواق القبلة.

وتابع أن المسجد يتميز بوجود بعض الأشرطة الكتابية التي تتضمن نصوص قرآنية ونصوص كتابية إنشائية بتاريخ إنشاء المسجد، وهي منفذة باللون الذهبي وبعضها بالأصفر والأحمر.

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وأوضح أن منبر المسجد يعتبر فريدا من نوعه حيث زين بسن الفيل المستورد، وهو يتكون من صدر أوسط يغلق عليه باب المقدم ويتقدمة مرتبه خشبية تؤدي الى السلم الخشبي الذي في نهايته جلسة الخطيب.

يذكر أن اليوم الجمعة افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد خوند أصلباي الأثري بمدينة الفيوم الشهير بمسجد قايتباي للصلاة.

كما أقيمت فيه شعائر صلاة الجمعة بحضور النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، وعاطف الدباح ومحمد الصغير عضوي المكتب الفني للأمين العام، وقيادات وزارتي الآثار والأوقاف والمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من كبار المسئولين.