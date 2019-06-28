أخبار مصر | "النقل": التباحث مع "بومبارديه" الألمانية لتوريد وتصنيع 100 جرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": التباحث مع "بومبارديه" الألمانية لتوريد وتصنيع 100 جرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن أن زيارة وزير النقل لألمانيا للمشاركة في المنتدى العربي الألماني شملت زيارة تفقدية لشركة بومبارديه العالمية، وكذلك زيارة مصنع الجرارات التابع للشركة بمدينة كاسل الألمانية.

وأضافت الوزارة، أنه تم عقد اجتماعا مع مسئولي الشركة للتباحث حول التعاون المشترك في هذا المجال الهام.

وناقش الجانبان التعاون المشترك عن طريق توريد وتصنيع جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات الهنشل العاملة ضمن الاسطول الحالي لسكك حديد مصر.

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وأشارت الوزارة إلى أن استحواذ شركة بومبارديه على شركة هنشل التي قامت بتوريد لمصر من قبل أفضل الجرارات التي تعمل حاليا بسكك حديد مصر يدفع المباحثات الى مراحل متقدمة

وأعرب مسئولو بومبارديه على استعداد الشركة لمساعدة مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة وكذلك إعادة تأهيل الجرارات الحالية.

واتفق الجانبان على تقديم بومبارديه خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم ضمن الاسطول الحالي للسكة الحديد بمصر وقد أكد وزير النقل على ضرورة ان يتضمن العرض المواصفات الفنية لسكك حديد مصر واسعار تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر وتدريب الفنيين المصريين بالإضافة الى عقود صيانة للجرارات وجدول زمني مقترح لهذا التعاون المشترك.