أخبار مصر | افتتاح مسجد خوند أصلباي الأثري بالفيوم بحضور وزيري الآثار والأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مسجد خوند أصلباي الأثري بالفيوم بحضور وزيري الآثار والأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد خوند أصلباي الأثري بمدينة الفيوم الشهير بمسجد قايتباي للصلاة.

كما أقيمت فيه شعائر صلاة الجمعة بحضور النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، وعاطف الدباح ومحمد الصغير عضوي المكتب الفني للأمين العام، وقيادات وزارتي الآثار والأوقاف والمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من كبار المسئولين.

وبعد إقامة شعائر صلاة الجمعة، قال وزير الآثار إنه أوفى بوعده لأهالي محافظة الفيوم وأن الوزارة انتهت من ترميم الجامع وافتتحته وأقيمت فيه اليوم شعائر الصلاة، وأوضح ان أعمال الترميم أظهرت جمال المنبر والمحراب وروعة زخارفهما كما ناشد أهالي الفيوم بالحفاظ على المسجد ليس فقد قيمته الدينية ولكن أيضًا لقيمته الأثرية فهو أحد أوجه تراث مصر الحضاري وتاريخ الفيوم.

وأضاف الدكتور جمال مصطفى أن الوزارة قد انتهت من جميع أعمال ترميم وإحياء المسجد والذي بدأته في شهر أبريل الماضي، وذلك باستخدام أحدث الأساليب والأسس العلمية التي أقرتها جميع المواثيق الدولية الخاصة بترميم المباني الأثرية المستخدمة للصلاة ( مسجد - كنيسة – معبد).