أخبار مصر | الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات من منطقة مقابر أبو والي بالحوامدية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات من منطقة مقابر أبو والي بالحوامدية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية، من رفع 3800 طن مخلفات قمامة من مدخل منطقة المقابر بأبو والي، حيث تم تحويلها من مقلب قمامة عشوائي إلى مسطح ممهد للسير وتدعيمه بزراعة الأشجار.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتمام كبير بملف النظافة لما لها من اهمية للمواطنين، وتكثف المحافظة مجهوداتها للنهوض والارتقاء بمستوي النظافة حتي يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في البيئة المحيطة به.

وقال المحافظ ان المخلفات التى تم رفعها متروكة علي مدار سنوات، وقد تم تجميل المنطقة بزراعة الاشجار لإعطائها لمسة جمالية وحضارية تنال رضاء المواطنين مشيرا انه تم تنفيذ 400 نقلة بالمعدات واللوادر لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات وذلك من خلال ورديات عمل بالفترات الصباحية والمسائية على مدار ثلاثة ايام.

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ووجه راشد رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الدورية للمنطقة بصفة مستمرة لعدم تراكم القمامة بها مجدداً، مؤكداً علي النهوض بمستوي النظافة بالمدينة، وإزالة كافة مظاهر الاهمال من اشغالات وتعديات من أصحاب المحلات وعلي الطريق العام ورفع كفاءة الطرق الرئيسة.

كما اكد المحافظ علي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتعاون المستمر مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن، لرفع مستوي النظافة بكافة الشوارع والميادين مع الاهتمام بالشوارع الداخلية ومنع تراكم القمامة بالشوارع والطرقات والمتابعة الجادة لمنظومة الجمع المنزلي بأحياء بولاق وامبابة والعمرانية.

ومن جانبه اشار الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية، بانه تم وضع خطة عمل بالمدينة بناءاً على توجيهات اللواء المحافظ لرفع كفاءة الشوارع، وقد تم الانتهاء من دهان ورفع كفاءة البلدورات والارصفة بكوبري السهران وتجريد طريق قرية ام خنان، كما تم رفع المخلفات من طريق منطقة الانابيب اول حدود مدخل ام خنان المنوات والسوق وترعة ابو لاشين وطريق الشيخ عتمان ومنطقة البركة.