أخبار مصر | محافظ القاهرة: سرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من سكان المناطق العشوائية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: سرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من سكان المناطق العشوائية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سرعة تسليم المستحقين للوحدات السكنية في مشروعات المحافظة المقامة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والمنطقة العسكرية المركزية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها، بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولي والثانية خلال هذا العام علي أن تكون الوحدات مفروشة بالكامل من الاثاث والاجهزة الكهربائية اللازمة.

وأكد المحافظ أن أعمال نقل المواطنين المستحقين، تتم من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لانتحمل أي اخطاء، وضمان وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل علي أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

وأضاف المحافظ أن دليل الاجراءات يبدأ من إعداد كشوف الحصر علي الطبيعة، ثم تسليم الكشوف للمحافظة للتحقق منها وعدم استفادة مواطن أو أسرته بوحدة سكنية من قبل من اسكان المحافظة تم اعتمادها وإصدار خطابات تسليم للمستحقين، ثم اخلاء العقار والبدء بالازالة فورا واخلائه وتسليم الوحدات للسكان.

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ولفت المحافظ، ضرورة الانتهاء من المنطقة المقرر إزالتها بالكامل.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تحديد جهاز اداري لكافة المشروعات لاداراتها وتسليم الوحدات والعمل علي حل مشاكل المواطنين المنقولين اليه، ومتابعة أعمال الصيانه اللازمة لكل مشروع اولا بأول مع تحصيل الايجارات المقررة والمخصص جزء كبير منها لأعمال الصيانة الدورية للمباني والحدائق والاسوار وكافة المنشئات المختلفة بالمشروع.

وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات لمناقشة خطة عمل التسكين، ونقل سكان المناطق العشوائية الجارية بالمحافظة لمشروعات الاسمرات 3 والمحروسة وروضة السيدة زينب، بحضور اللواء محمد حنفي السكرتير العام والمهندس هاني شنيشه مدير مديرية الاسكان وعدد من قيادات المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.