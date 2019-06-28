مصر | إحالة عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات بالنزهة للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات بالنزهة للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات.

وتعود البداية عندما نجحت قوة تابعة لقسم شرطة النزهة أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس فى القبض على عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم سرقة، وبحوزته 2 بطارية سيارة، 2 مفتاح.

وقال المتهم إنه تخصص فى سرقة بطاريات الأتوبيسات عن طريق فتح "الكبوت" باستخدام "مفك" وبيع البطاريات لأحد التجار بسعر رخيص.

وبسؤالة عن مصدر البطاريتين المضبوطتين بحوزته اعترف بسرقتهما من أتوبيس خاص بالنقل الجماعى، حال توقفه فى جراج بشارع جسر السويس دائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء أحد مسئولى شركة النقل الجماعى تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.