مصر | مندوب مبيعات يختلس مليون جنيه من أموال شركته بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب مبيعات يختلس مليون جنيه من أموال شركته بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مندوب مبيعات لاختلاسه مليون جنيه بمحافظة المنوفية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (مدير عام بإحدى شركات الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية "شر كة مساهمة مصرية" وأموالها مال عام - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).. بقيام (مندوب مبيعات بذات الشركة - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) باختلاس مبلغ مالى قدره (1.176.340مليون ومائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه) قيمة البضائع المسلمة إليه من منتجات الشركة، لتوزيعها على العملاء بمحافظة المنوفية، وعدم توزيع تلك البضائع على عملاء الشركة، وقام بالاستيلاء عليها وبيعها لعملاء آخرين غير معتمدين لدى الشركة، واختلاس قيمة تلك البضائع وعدم رده قيمتها، مما أضر بأموال الشركة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.