مصر | النيابة تبدأ التحقيق في "حريق الهرم" وتطلب تحريات المباحث

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة في وقت سابق، إلى موقع حريق، الذي اندلع بمدينة ملاهي للأطفال ومركز تجاري في شارع العريش بالهرم، صباح اليوم.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمدينة ملاهي ومركز تجاري في شارع العريش بمنطقة الهرم.

فيما تم الدفع بـ١٢ سيارة إطفاء، وتجرى قوات الحماية المدنية عمليات تبريد بالمكان لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

وبانتقال قوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائي وبالمعاينة الأولية لبداية الحريق ونهايته تبين اندلاع الحريق نتيجة لماس كهربي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق بمركز تجارى ومدينة ملاهى بالهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان وبصحبتهم ١٢ سيارة إطفاء، محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتداداها لباقي المحال التجارية والعقارات المجاورة.