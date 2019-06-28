مصر | "جرحان بالرقبة".. "الأدلة الجنائية" ترفع البصمات بواقعة مقتل "فتاة العمرانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرحان بالرقبة".. "الأدلة الجنائية" ترفع البصمات بواقعة مقتل "فتاة العمرانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل رجال الأدلة الجنائية، لموقع الحادث في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، في عقدها الثاني من عمرها، وذلك لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، فى واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الجمعة، على جثة فتاة عشرينية متوفاة فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

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وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بشارع المستشفى، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة.