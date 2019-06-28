مصر | بـ"تواريخ صلاحية جديدة".. إحباط ترويج 3 أطنان جبن مجهولة المصدر بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"تواريخ صلاحية جديدة".. إحباط ترويج 3 أطنان جبن مجهولة المصدر بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج أكثر من طني جبن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل ترويجها على الأسواق، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة اكدتها التحريات مفادها قيام عبدالله ص. ح، 32 سنة، صاحب مصنع منتجات البان بدون ترخيص الكائن دائرة قسم شرطة الاهرام ومقيم بالجيزة بتجميع كميات من منتجات الالبان ( الجبنة موزريلا مبشورة ) من مرتجعات المحلات والسوبر ماركت مجهولة المصدر وإعادة استخدام تلك الكميات في التصنيع مرة اخري وتدوين تواريخ صلاحية جديدة وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية وهمية بعناوين وهمية وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء محدثًا بذلك إضرار جسيمه بالإقتصاد القومى للبلد بقصد تحقيق أرباح طائله غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت المخبز المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله علي 250 كجم ( جبنه موزريلا ) معباة داخل 25 برنيكة بداخل كل برنيكة 10 أكياس زنة الواحد كجم مدون عليها ( زمان )، 210 كجم ( جبنه موزريلا ) معباة داخل 19 برنيكة بداخل كل برنيكة 16 أكياس زنة الواحد 500 جم مدون عليها ( الشيف )، 152 كجم ( جبنه موزريلا ) معباة داخل 19 برنيكة بداخل كل برنيكة 16 أكياس زنة الواحد، كجم مدون عليها ( ديري بيور )، 1500 كجم ( جبنه موزريلا ) معباة داخل 150 برنيكة بداخل كل برنيكة 10 أكياس زنة الواحد كجم 300 كجم ( جبنه رومي) و20 قرص لاجبنة زنة القرص 15 كجم مدون عليها ( يوسف ).

كما تم ضبط 100 كيس ( جبنه موزريلا ) معباة داخل 5 اكياس زنة الكيس 20 كجم مدون عليها ( يوسف )، 200 كجم ( جبنه رومي مبشورة) معباة داخل 10 أكياس بداخل كل كيس 20 كيس زنة الواحد كجم مدون عليها ( الملكة ) 60 كجم ( جبنه رومي مبشورة) معباة داخل 3 أجوله بلاستيك زنة الواحد 20 كجم، 48 كجم ( جبنه رومي مبشورة) معباة داخل 4 أجوله بلاستيك زنة الواحد 12 كجم 26 كجم ( قالب جبنه شيدر مبشورة) معباة داخل 2 كرتونة بداخلها 18 قالب جبنة زنة القالب كجم، 3 ماكينة بشر الجبنة، 3 ترابيزة، 2 ميزان حساس، 4 ماكينة لحام أكياس، ماكينة طبع التاريخ.

وبلغ اجمالى المضبوطات ( 2 طن و856 كجم جبنة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى كما جاء بتقرير مفتش الصحة، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

