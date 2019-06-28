مصر | بـ"جواز سفر أخيه".. ضبط عاطل حاول السفر لإحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"جواز سفر أخيه".. ضبط عاطل حاول السفر لإحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل حاول السفر لإحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني اعتزام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع - بمديرية أمن المنوفية) بالسفر إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة بإستخدام جواز السفر وبطاقة الإقامة وتصريح السفر الخاص بشقيقه، مستغلًا الشبه بينه وبين شقيقه المقيم بتلك الدولة والمتواجد حاليًا داخل البلاد، وأنه فى طريقه للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبحوزته (جواز السفر الخاص بشقيقه - بطاقة الإقامة داخل ذات الدولة - تصريح السفر الخاص بشقيقه - مبالغ مالية قدرها 700 جنيه- 20 يورو - تليفون محمول).



وباستدعاء شقيقة إعترف بالواقعة وأضاف أنه عقب دخول شقيقه إلى تلك الدولة كان من المقرر قيامه بإرسال بطاقة الإقامة وتصريح السفر له، وأنه قام بتحرير محضر بفقد جواز السفر حتى يتمكن من إستخراج جواز جديد لا يحمل ثمة أختام وصول أو مغادرة، حتى يتلافى إستخدام شقيقه للجواز وخروجه من البلاد به وحمله لخاتم مغادرة من مطار القاهرة، وضبط بحوزة الأخير مبلغ قدره (150يورو، هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.