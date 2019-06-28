مصر | "2.5 مليون جنيه".. سقوط صاحبي مؤسسة للمواد الغذائية لنصبهما على مدير مبيعات بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "2.5 مليون جنيه".. سقوط صاحبي مؤسسة للمواد الغذائية لنصبهما على مدير مبيعات بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحبي مؤسسة للمواد الغذائية لنصبهما على مدير مبيعات بالإسكندرية.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من مدير مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعدد 4 آخرين، بقيام شخصين (صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية- محكوم عليه هارب - في قضية "غش تجارى"- صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات "شقيق الأول"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) بتلقي مبالغ مالية من بلغت (2500000) جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التي تحصلا عليها منهم.

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وبالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها وإستثمارها فى تجارة اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.