مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 32 تاجر مخدرات وضبط 2 كيلو حشيش بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 32 تاجر مخدرات وضبط 2 كيلو حشيش بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 33 متهم – 32 اتجار- تعاطي وضبط بحوزتهم 2055 جرام حشيش – 498أقراص مخدرة –120 جرام استروكس - 102 جرام هيروين، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 8 متهمين –8 دفاع عن النفس – طبنجة عيار 9 ملم – 7 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملم –2 طلقة مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

