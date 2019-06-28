مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 60 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 60 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 4 حكم جزئى – مستانف - جناية – 46 اشتباه – 3 خيال – بائع متجول – 3 تسول – سيارة - وبلغ الإجمالي 60 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 80 كرسي – 200 لوح خشب – 5 شمسية - 3 بروايطة – 8 استاند - خلاطة – 3 تروللي – 15 ترابيزة – 25 قلب شيشة – 3 ثلاجة– وبلغ الإجمالي 348 حالة تعديات على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.