مصر | بحيلة "التوظيف".. مالك ملابس يستولي على 77 ألف جنيه من 4 مواطنين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحيلة "التوظيف".. مالك ملابس يستولي على 77 ألف جنيه من 4 مواطنين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مالك محل ملابس لاستيلائه على أموال بعض المواطنين بسوهاج.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، ضد مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 77.700 سبعة وسبعون ألف وسبعمائة جنيه مصرى مقابل توفير فرصة عمل لهم ولذويهم ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهات (على خلاف الحقيقة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات بحصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.