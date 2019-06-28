مصر | بمساعدة الأم.. طالبان أزهريان يقتلان والدهما المريض بـ"طريقة مروعة" بأشمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمساعدة الأم.. طالبان أزهريان يقتلان والدهما المريض بـ"طريقة مروعة" بأشمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون من عامل 57 سنة - مقيم بقرية بدائرة المركز، باشتباهه جنائيًا في وفاة شقيقه مقيم بذات القرية الذي توفى ودُفن كون وفاته طبيعية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من ربة منزل "زوجة المجني" 43 سنة، ونجليهما سني 16، 18 طالبان بالمرحلة الثانوية الأزهرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لهم حيث قاما نجلي المجني عليه بوضع "مبيد حشري" داخل كبسولة علاجه وعقب تناوله لها توفى وأخبرا والدتهما بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

