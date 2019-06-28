مصر | "ليلة حمراء تنتهي ببركة دماء".. حل لغز العثور على جثة فتاة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليلة حمراء تنتهي ببركة دماء".. حل لغز العثور على جثة فتاة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أن أحد قاطني الشقة المقابلة للشقة محل الجريمة، هو من اكتشف الواقعة، حال ذهابه لصلاة الخليج 365.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن الجار تلاحظ له أن باب الشقة مفتوحا، ويوجد آثار دماء على الأرض، ما أثار اندهاشه، لأن الشقة مالك شخص يدعى دسوقي، ومغلقة منذ عامين، وبتوجه للشقة عثر على جثة الفتاة، فأبلغ الشرطة.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحريات الأولية رجحت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها، والمتهم، وتخلص منها بقتلها، إثر نشوب مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على المبلغ المالي، الذي تتقاضاه مقابل ذلك.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية، بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها حوالي 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتبين أن الشقة المعثور على جثتها بداخلها، مغلقة منذ عامين، ولا يوجد بها أي أشخاص.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.