مصر | "أكرماه بالضيافة فغدر بهما".. عاطل يمزق جسد زوجين مسنين لسرقتهما بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أكرماه بالضيافة فغدر بهما".. عاطل يمزق جسد زوجين مسنين لسرقتهما بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض واقعة العثور على جثة زوجين مسنين وسرقة مبلغ مالي من مسكنهما بالزيتون.



وتبلغ لقسم شرطة الزيتون من مشرفة بإحدى المستشفيات 34 سنة، بالعثور على جثتي والديها (وبهما آثار طعنات بآلة حادة) حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم واكتشافها سرقة، مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، 2 هاتف محمول، 2 جهاز لوحي "تابلت").



وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهوده أن وراء ارتكابها (عاطل 26 سنة– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) كما أشارت التحريات إلى هروبه صحبة نجل خالته سائق 25 سنة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ، 53،800 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن استهداف وضبط المتهم بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته (جهاز لوحي "تابلت")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليهما خطط لسرقتهما.

وأوضح أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكنهما فقاما باستضافته، وأثناء ذلك تمكن من مغافلتهما وتحصل على سكين من مطبخ المسكن، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجني عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال استغاثة المجني عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثًا مابهما من إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات، وفر هاربًا، وعقب ذلك تقابل مع نجل خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلى خالته، نقاش، 20سنة، موظف 27 سمة، مقيمان بالقليوبية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وأضافا بتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما "حسنى النية".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.