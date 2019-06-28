مصر | "عصابة التكاتك".. ضبط سيدتين تزعمتا تشكيلا عصابيا بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عصابة التكاتك".. ضبط سيدتين تزعمتا تشكيلا عصابيا بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم أبو النمرس، من القبض على 4 عاطلين تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات البخارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس قيام 4 عاطلين، وربتي منزل "لخمسة منهم معلومات جنائية " مقيمين دائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات البخارية عن طريق قيام ربتي المنزل باستدراج قائدي مركبات التوك توك لتوصيلهما وافتعال باقي المتهمين مشاجرة مع قائديها والاستيلاء منهم على الدراجات البخارية خاصتهم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 4 حوادث بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات (4 دراجات بخارية " توك توك").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

