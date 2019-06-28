شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» و«لاجارد» في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد عدة مقابلات صباح اليوم مع الزعماء وكبار المسؤولين المشاركين على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأضاف «راضي»، في تصريحات صحفية، أن الرئيس التقي مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الهند وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي ومدير منظمة الصحة العالمية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا.